Обама та Меркель закликали всі сторони на Донбасі якнайшвидше розпочати розведення сил

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого Дому.

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«Президент Обама розмовляв по телефону з канцлером Німечини Ангелою Меркель щодо ситуацій в Україні та Сирії. Що стосується України, президент Обама висловив рішучу підтримку поточним зусиллям Нормандської групи, в якій головує Німеччина та Франція, у визначенні подальшого шляху, що призведе до швидкого та повного виконання Мінських угод», - наголошується в повідомленні.

«Обидва лідери наполегливо закликали сторони продовжувати дотримуватися режиму тиші, розпочати розведення сил вздовж лінії зіткнення якомога швидше, та забезпечити міжнародним спостерігачам необмежений доступ до всієї зони конфлікту», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, лідери держав також рішуче засудили варварські повітряні удари Росії та сирійського режиму президента Башара аль-Асада в східній частині провінції Алеппо.