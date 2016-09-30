Обама та Меркель закликали всі сторони на Донбасі якнайшвидше розпочати розведення сил
Президент США Барак Обама та канцлер Німеччини Ангела Меркель закликали всі сторони конфлікту на Донбасі розпочати якнайшвидше розведення сил вздовж лінії зіткнення.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Білого Дому.
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«Президент Обама розмовляв по телефону з канцлером Німечини Ангелою Меркель щодо ситуацій в Україні та Сирії. Що стосується України, президент Обама висловив рішучу підтримку поточним зусиллям Нормандської групи, в якій головує Німеччина та Франція, у визначенні подальшого шляху, що призведе до швидкого та повного виконання Мінських угод», - наголошується в повідомленні.
«Обидва лідери наполегливо закликали сторони продовжувати дотримуватися режиму тиші, розпочати розведення сил вздовж лінії зіткнення якомога швидше, та забезпечити міжнародним спостерігачам необмежений доступ до всієї зони конфлікту», - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНІАН, лідери держав також рішуче засудили варварські повітряні удари Росії та сирійського режиму президента Башара аль-Асада в східній частині провінції Алеппо.