Обама і Меркель рішуче засудили варварські авіаудари Росії по Алеппо

01:32, 30 вересня 2016
Світ
327 0

Президент США Барак Обама провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

REUTERS

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому, передає РБК.

Сторони "рішуче засудили варварські авіаудари Росії та Сирії по східному Алеппо".

Читайте такожУ США обговорюють "жорсткі" сценарії по Сирії - аж до авіаударів по силах Асада - Reuters

"Вони [Обама і Меркель] погодилися, що Росія і сирійський режим несуть особливу відповідальність за закінчення боїв в Сирії і надання гуманітарної доступу ООН до оточених та важкодоступних областях Сирії", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що терористичні угрупування, що діють в Сирії, можуть розширити "географію" своїх атак і здійснювати теракти і в Росії.

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter