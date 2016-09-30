Обама і Меркель рішуче засудили варварські авіаудари Росії по Алеппо

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Білого дому, передає РБК.

Сторони "рішуче засудили варварські авіаудари Росії та Сирії по східному Алеппо".

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"Вони [Обама і Меркель] погодилися, що Росія і сирійський режим несуть особливу відповідальність за закінчення боїв в Сирії і надання гуманітарної доступу ООН до оточених та важкодоступних областях Сирії", - йдеться в заяві.

Як повідомляв УНІАН, офіційний представник Держдепартаменту США Джон Кірбі заявив, що терористичні угрупування, що діють в Сирії, можуть розширити "географію" своїх атак і здійснювати теракти і в Росії.

Раніше державний секретар США Джон Керрі попередив у телефонній розмові міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова, що Вашингтон перерве переговори щодо Сирії, якщо Москва не припинить наступ сирійських урядових військ на місто Алеппо.