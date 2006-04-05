Янукович поставив умову Ющенку

Фракція Партії Регіонів “Регіони України” підтримає питання приведення до присяги суддів Конституційного Суду тільки у тому випадку, якщо Президент України Віктор ЮЩЕНКО дасть чіткі гарантії непроведення ревізії політичної реформи.

Про це в інтерв’ю УНІАН заявив член фракції, голова політвиконкому Партії регіонів Володимир РИБАК, коментуючи сьогоднішню заяву радника Президента України, керівника Головної служби правової політики Секретаріату Президента Микола ПОЛУДЬОННОГО щодо можливого проведення позачергового засідання Верховної Ради 4-го скликання для приведення до присяги суддів Конституційного Суду.

В.РИБАК зазначив, що Конституція України надає можливість проведення такого позачергового засідання парламенту. За його словами, проблема полягає у тому, чи потрібно таке засідання проводити. “Для чого дратувати суспільство?” – зауважив депутат. За його словами, судді Конституційного Суду, які обрані на з’їзді суддів та призначені за квотою Президента України не були приведенні до присяги вчора в парламенті тільки тому, що ряд політичних сил побоюється, що влада хоче провести ревізію змін до Конституції України, які набули чинності з 1 січня 2006 року. Він нагадав, що саме тому вчора фракція “Регіони України” блокувала трибуну ВР.

В.РИБАК наголосив, що фракція підтримала б приведення суддів до присяги в тому випадку, коли б Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав чіткі гарантії, що він не матиме намірів ревізувати політреформу. За його словами, Президент міг би укласти з політичними силами відповідний меморандум. Проте В.РИБАК одразу ж додав, що такий крок навряд чи сприймався б серйозно, оскільки вже є приклади, коли домовленості не виконуються, незважаючи на підписані документи. Він підкреслив, що у випадку, коли легітимність політичної реформи буде поставлено під сумнів, легітимність Президента України Віктора ЮЩЕНКА також автоматично буде поставлена під сумнів, оскільки ці рішення приймалися одночасно.

В.РИБАК наголосив, що коли виникне питання щодо проведення позачергового засідання ВР, фракція “Регіони України” прийме рішення з приводу того, чи підтримуватиме вона питання про приведення до присяги суддів КС.