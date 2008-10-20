Тимошенко прийшла до Секретаріату на засідання РНБО

У Секретаріаті Президента під головуванням Віктора ЮЩЕНКА розпочалося засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як передає кореспондент УНІАН, відкриваючи засідання, Президент повідомив, що в ході його роботи планується обговорити питання про невідкладні заходи для посилення фінансово-бюджетної дисципліни і мінімізації негативного впливу світової фінансової кризи на економіку України. Президент звернувся до присутніх, серед яких зокрема прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО і голова Верховної Ради Арсеній ЯЦЕНЮК, приділити особливу увагу цьому питанню.

«Я чекав би від кожного члена РНБО професійної і відповідальної поведінки по даній позиції», - підкреслив Президент. Також він повідомив, що на порядку денному сьогоднішнього засідання стоїть питання про боротьбу з контрабандою і порушеннями митних правил, а також про координацію дій правоохоронних органів у цьому напрямку і про персональну відповідальність державних службовців, питання про протидію корупції, зокрема в судовій гілці влади, а також питання про суспільно-політичну ситуацію в Україні. Також на порядку денному - питання про хід робіт з ліквідації наслідків повені в західних регіонах.

Під час засідання також буде розглянуто питання про комплексну цільову програму реформування СБУ. Крім того, на сьогоднішньому засіданні планується розглянути питання про напрямки державної міграційної політики і невідкладні заходи для підвищення її ефективності.