Австралія вирішила продовжити термін роботи посольства в Україні

Про це йдеться на сайті диппредставництва.

"Уряд Австралії прийняв важливе рішення продовжити австралійську дипломатичну присутність в Україні шляхом збереження Посольства Австралії у Києві на подальші два роки. Це допоможе австралійським посадовцям взаємодіяти разом з їхніми українськими партнерами у тісній співпраці та подальшому розвитку двосторонніх зв'язків між країнами", - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим зазначається, що рішення продовжити діяльність дипломатичного відомства Австралії в Україні було схвалено прем'єр-міністром Малкольмом Тернбуллом та міністром закордонних справ Джулі Бішоп. Голова уряду Австралії 21 вересня особисто на зустрічі з президентом України Петром Порошенком на полях саміту Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку поінформував про це рішення.

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У повідомленні нагадується, що Посольство Австралії в Україні офіційно було відкрито 20 листопада 2014 року спочатку на 12 місяців, після збиття малайзійського літака (рейс MH17) 17 липня 2014 року. Пізніше термін роботи посольства було подовжено до вересня 2016 року.

"Хоча започаткування австралійського посольства відбулося за трагічних обставин, катастрофа рейсу MH17 зблизила Україну та Австралію разом", - йдеться у повідомленні.

Дипломати наголосили, що обидві країни зараз продовжують тісно співпрацювати з іншими членами міжнародної Спільної слідчої групи - Бельгією, Малайзією та Нідерландами, щоб притягнути винних у катастрофі літака осіб до відповідальності.

Посольство і надалі очолюватиме тимчасовий повірений у справах Австралії в Україні Брюс Едвардс, очікуючи передбачуваного призначення нового посла Австралії.

"Австралійський уряд привітав проміжний звіт Спільної слідчої групи щодо MH17, який було опубліковано 28 вересня, та закликав міжнародну спільноту продовжувати підтримку кримінального розслідування, щоб забезпечити досягнення правосуддя незалежним, справедливим та прозорим чином", - наголошується у повідомленні.

Окрім того, сказано, що уряд Австралії залишається непохитним у підтримці України, її територіальної цілісності та суверенітету.

"Австралійський уряд спостерігає за ситуацією на сході України та закликав усі сторони виконати Мінські угоди й дотримуватися постійного режиму тиші", - підкреслюється у повідомленні.