Ющенко: опозиція повинна контролювати владу

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що майбутня парламентська коаліція має бути ефективною, а опозиція – мати механізм контролю над діяльністю влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Анатолій МАТВІЄНКО.

Наголосивши, що Президент ще раз підкреслює, що він є Президентом усієї України і працюватиме як з майбутньою коаліцією, так і з опозицією, А.МАТВІЄНКО зазначив: «Більше того, Президент сьогодні вважає, що коаліція має бути ефективною й адекватно під цю відповідальність вона має бути утворена. Опозиція повинна мати гарантований механізм донесення своєї думки і контролю над діяльністю влади».

Тобто, пояснив А.МАТВІЄНКО, «має бути забезпечена консенсусна демократія, що і є ознакою демократичного розвитку України».

Він повідомив, що В.ЮЩЕНКО доручив своєму Секретаріату «подумати, щоб, незалежно від того, якою буде коаліція, опозиція була долучена до інших інститутів і відповідних формувань, які сьогодні здійснює влада, особливо при Президенті України».

Нагадавши, що Президент уже оприлюднював принципи створення майбутньої коаліції у парламенті, а це - проголошення відповідного меморандуму і затвердження програми подальшого розвитку країни із графіком її реалізації, механізмами контролю та відповідальності, А.МАТВІЄНКО підкреслив, що сьогодні ніхто нікого у коаліцію «не заганяє адмінресурсом» і «не веде за руку».

«Президент вважає, що така позиція - це продовження його переконаності у чесних і демократичних виборах», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Він нагадав, що після проголошення офіційних результатів парламентських виборів В.ЮЩЕНКО планує зустрітися із усіма переможцями перегонів.