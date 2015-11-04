Досьє Хатії Деканоїдзе: в України дві серйозні проблеми – корупція та Росія

Кар'єру у великій політиці Хатія почала у 24 роки і вже невдовзі очолила адміністрацію Міністерства державної безпеки Грузії. Про це повідомляє ТСН.ua.

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Пізніше Деканоїдзе керувала поліцейською академією МВС Грузії, була директором Національного екзаменаційного центру, а потім - міністром освіти і науки за часів уряду Вано Мерабішвілі.

Хатія була однією з тих, хто реформував Грузію, завдяки чому у 2014 році країна показала найкращий результат у проведенні реформ згідно з рейтингом Doing Business. Після зміни уряду і приходу команди Бідзіни Іванішвілі перейшла на викладацьку роботу, а згодом переїхала до України.

В Києві вона заснувала школу молодих політиків. За словами Хатії Деканоїдзе, ця школа створювалась для молодих людей з активною громадянською позицією, які стануть новим поколінням українських політиків.

Згодом Деканоїдзе брала безпосередню участь у запуску патрульної поліції на вулиці міст, а також працювала на посаді радника міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова.

На думку грузинської реформаторки, Україна має дві серйозні проблеми – корупцію та Росію.

Нагадаємо, сьогодні Кабмін підтримав кандидатуру Деканоїдзе на посаду голови Національної поліції, яка має запрацювати 7 листопада.