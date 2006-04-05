Янукович зайняв позицію Тимошенко?

Партія регіонів вимагає права призначати свого представника на пост прем’єр-міністра у коаліційному уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться в тексті проекту коаліційної угоди Партії регіонів.

Крім цього, Партія регіонів вимагає для своїх представників посади першого віце-прем’єр-міністра, відповідального за економічний блок уряду, і віце-прем’єр-міністра з питань паливно-енергетичного комплексу.

“Політична сила – учасник коаліції, яка отримала найбільшу підтримку виборців на виборах 26 березня 2006 року, отримує посади прем’єр-міністра, першого віце-прем’єр-міністра, відповідального за економічний блок уряду, і віце-прем’єр-міністра з питань ПЕК, керівництво в міністерствах і відомствах, діяльність яких має бюджетоутворююче і системоутворююче для соціально-економічної сфери значення й забезпечує реалізацію “Стратегії економічного розвитку України”, що складає концептуальну базу цієї Угоди”, – йдеться в проекті коаліційної угоди.

Інші посади у складі уряду розподіляються пропорційно частці в коаліції її учасників. При цьому прийнятний відступ від принципу пропорційності в разі, якщо учасники коаліції погоджуються, що професійні якості певного кандидата на певну посаду переважають необхідність дотримання принципу пропорційності.

Коаліція депутатських фракцій також має запропонувати Президенту України, до остаточного втілення конституційної реформи щодо системи місцевих органів влади, призначити на посади глав обласних, міських і районних державних адміністрацій професіоналів-представників тих політичних сил, які отримали найбільшу підтримку виборців на певній території.