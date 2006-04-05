Верховна Рада побила рекорд

Секретаріат Президента України готує аналіз діяльності Верховної Ради України четвертого скликання за минулі чотири роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомив заступник глави Секретаріату Президента Анатолій МАТВІЄНКО.

За його словами, цей аналіз буде покладено в основу висновків у контексті коригування співпраці гілок влади в Україні.

Щодо попередньої оцінки Секретаріату Президента, сказав А.МАТВІЄНКО, то Верховна Рада, термін каденції якої добігає кінця, стала рекордсменом по кількості ухвалених законів, яких було прийнято понад тисячу 130. При цьому А.МАТВІЄНКО відзначив велику кількість надзвичайно важливих для держави нормативних актів і кодексів, які були прийняті парламентом.

Також, за його словами, надбанням цієї Верховної Ради було те, що вона зупинила спроби «розтоптати» демократію в Україні, зокрема, це провал запровадження політичної реформи у квітні 2004 року, визнання факту масових фальсифікацій на президентських виборах у листопаді 2004 року, а також вчорашнє рішення парламенту про скасування недоторканності депутатів місцевих рад.

Водночас, за словами А.МАТВІЄНКА, через партійні і групові інтереси парламент не прийняв важливі закони, необхідні для вступу України у Світову організацію торгівлі, а також необхідні для більш динамічного руху на шляху євроінтеграції. Крім тогоь, ВР не внесла необхідні зміни у законодавство щодо адміністративно-територіального устрою України.

«Взагалі ця Верховна Рада, особливо в останню сесію, характеризується здатністю прийняття популістських рішень, що пов`язано, з одного боку – виборами, а з іншого – безвідповідальністю політичних партій, які проявили таку ініціативу», - сказав А.МАТВІЄНКО.

Але «найвищим виявом безвідповідальності парламенту» він назвав відставку уряду Юрія ЄХАНУРОВА при розумінні неможливості сформувати до виборів новий Кабінет міністрів, а також – відмову приводити до присяги суддів Конституційного Суду.