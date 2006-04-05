Кінах підсумує засідання РНБО. Брифінг в Секретаріаті Президента

Завтра у Секретаріаті Президента України (вул. Банкова, 11) відбудеться засідання Ради національної безпеки та оборони України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Апарату РНБО, на засіданні розглядатимуться питання щодо стану науково-технологічної сфери та заходи щодо забезпечення інноваційного розвитку України. Йтиметься також про утилізацію звичайних видів боєприпасів, непридатних для використання і зберігання у Збройних силах України.

О 17.30 відбудеться брифінг секретаря РНБО Анатолія КІНАХА, присвячений підсумкам засідання (Секретаріат Президента, Прес-центр).

Акредитація на брифінг проводиться до 13.00 6 квітня за телефонами: 255-07-25, 255-05-15.