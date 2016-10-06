Екс-генсек НАТО пояснив, чому місію ООН не вдалося залучити для вирішення конфлікту на Донбасі

Про це заявив екс-генсек НАТО, нині радник президента України Петра Порошенка Андерс Фог Расмуссен в інтерв'ю "Новому времени".

"Очевидно, що ООН не може діяти без згоди Росії, і з цієї причини ми використовували місію ОБСЄ, якій дали чіткий мандат. Знову ж таки, Росія як член ОБСЄ багато блокувала. Звичайно, росіяни не хочуть міжнародних спостерігачів на Донбасі, тому що це розкриває факти того, як РФ діє на українській території", - Расмуссен.

На думку політика, світові потрібен форум на кшталт ООН для дискусій за участю всіх країн незалежно від того, демократичні це країни чи країни з авторитарним режимом.

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"ООН — гарант верховенства міжнародного права. Щоправда, тільки на словах. Коли справа доходить до питань безпеки ООН — не найефективніша організація з багатьох причин. У першу чергу тому, що країни-члени не хочуть фінансувати військові операції ООН й неохоче надають для цього свої військові частини та інші ресурси. Якщо ж все-таки ООН приймає рішення про проведення операції, то її мандат, як правило, дуже слабкий", - пояснив екс-генсек НАТО.

Через ці причини Расмуссен вважає, що НАТО — найбільш ефективна і фактично єдина оборонна організація у світі. Він нагадав, що саме НАТО втрутилося в ситуацію в Лівії, що було досить несподіваним.

"Рада Безпеки ООН ухвалила резолюцію про свою відповідальність за безпеку лівійського народу. Однак за ініціативою країн—членів НАТО саме Північноатлантичний альянс взяв на себе всі питання щодо організації військової операції від імені ООН. На мій погляд, такий формат може бути використаний і в майбутньому", - додав екс-генсек НАТО.

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