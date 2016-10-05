ОБСЄ продовжила спостережну місію на російських КПП "Гуково" та "Донецьк" ще на 3 місяці
Постійна Рада Організації з безпеки і співробітництва у Європі продовжила ще на три місяці мандат діяльності Спостережної місії ОБСЄ, яка базується на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» в Ростовській області на україно-російському кордоні до 31 січня 2017 року.
Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.
«Постійна Рада ОБСЄ у Відні вчора наприкінці дня продовжила мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» на три місяці з 31 січня 2017 року», - йдеться у повідомленні.
В ОБСЄ зазначили, що мандат місії залишиться незмінним. Вона здійснюватиме свою роботу відповідно до принципів неупередженості та прозорості. Спостерігачі проводитимуть моніторинг та звітуватимуть щодо ситуації на зазначених російських пунктах пропуску, а також щодо фактів перетину кордону.
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Головою місії є Флав'єн Шаллер, до її складу входять 20 спостерігачів разом з головою. Роботу місії підтримує секретаріат ОБСЄ у Відні.
Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.
Як відомо, пункти «Гуково» та «Донецьк» межують з окупованими українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» в Луганській області.