ОБСЄ продовжила спостережну місію на російських КПП "Гуково" та "Донецьк" ще на 3 місяці

Про це повідомляє прес-служба ОБСЄ.

«Постійна Рада ОБСЄ у Відні вчора наприкінці дня продовжила мандат Спостережної місії ОБСЄ на російських прикордонних пунктах «Гуково» та «Донецьк» на три місяці з 31 січня 2017 року», - йдеться у повідомленні.

В ОБСЄ зазначили, що мандат місії залишиться незмінним. Вона здійснюватиме свою роботу відповідно до принципів неупередженості та прозорості. Спостерігачі проводитимуть моніторинг та звітуватимуть щодо ситуації на зазначених російських пунктах пропуску, а також щодо фактів перетину кордону.

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Головою місії є Флав'єн Шаллер, до її складу входять 20 спостерігачів разом з головою. Роботу місії підтримує секретаріат ОБСЄ у Відні.

Вперше місія була розміщена у Ростовській області 29 липня 2014 року.

Як відомо, пункти «Гуково» та «Донецьк» межують з окупованими українськими пропускними пунктами «Червонопартизанськ» та «Ізварине» в Луганській області.