У Лаврова знайшли нове "виправдання" участі Росії у війні на Донбасі

Таку думку висловив директор департаменту загальноєвропейського співробітництва МЗС РФ Андрій Келін, повідомляє ТАСС.

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"Я хочу нагадати, що Росія на своїй території прийняла більше мільйона біженців тільки із східної частини України, - повідомив дипломат. - І при цьому ми не закликаємо до допомоги і абсолютно спокійно впоралися з цією проблемою. Зараз багато хто з біженців забезпечені житлом, роботою, почувають себе нормально".

За його словами, єдиний вірний спосіб боротьби з міграційним потоком - це "усунення причини кризи", а не її наслідків.

"Щоб зупинити потік біженців із східної України, ми намагаємося врегулювати кризу в цій країні, - пояснив Келін. - Ми виступаємо за те, щоб Донбас інтегрувався в Україну на рівних умовах, щоб там не було гоніння або геноциду російськомовного населення".

Російський дипломат, говорячи про внутрішні справи України, вважає, що "люди там (на Донбасі - УНІАН) повинні отримати законодавчо, конституційно оформлений статус, пройти амністію, пройти остаточно не тільки військове, а й політичне врегулювання".