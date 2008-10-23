Ющенко: ніхто не буде кидати танки

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує на необхідності існування працездатного парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив під час відкриття консультативно-діагностичної поліклініки у Житомирі.

«Країна має майбутнє тільки у тому випадку, коли буде працездатний парламент», - сказав В.ЮЩЕНКО. Він додав, що «моє завдання – бачити парламент працюючим».

В.ЮЩЕНКО сказав, що Україна є демократичною нацією. За його словами, «ніхто не буде кидати танки, внутрішні війська». В.ЮЩЕНКО вкотре нагадав, що у політиків було достатньо часу домовитись, однак якщо вони не змогли використати цю конституційну можливість, то у Президента є право використати свою конституційну можливість і призначити дострокові вибори. За словами В.ЮЩЕНКА, зараз на порядку денному не стоїть дискусія проводити вибори, чи не проводити. Президент зазначив, що зараз в державі є на що виділити більше 400 млн. грн., які необхідні для проведення виборів, однак непрацюючий неефективний парламент коштує ще дорожче.