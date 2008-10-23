У НУ-НС закликають Тимошенко не ховати голову в пісок

У зв’язку з блокуванням Блоком Юлії Тимошенко роботи парламенту будь-які голосування, в тому числі і щодо антикризового пакета, стають неможливими.

Про це сказав в інтерв’ю журналістам лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

За його словами, «Юлію ТИМОШЕНКО починає більше турбувати криза власного рейтингу, а не криза в економіці», - додав він.

Він застеріг прем’єр-міністра України і депутатів фракції БЮТ «від такого підходу» до роботи парламенту.

В.КИРИЛЕНКО вважає, що заяви прем’єр-міністра України про необхідність швидкого ухвалення антикризового пакета і реальні дії фракції БЮТ, тобто блокування нею трибуни, «сильно розходяться між собою».

Він закликав БЮТ та Ю.ТИМОШЕНКО «не займати страусиної позиції і не робити вигляд, що в Україні є економічна криза, але немає жодної політичної кризи». «Очевидно, що такому підходу ніхто не повірить», - наголосив лідер фракції НУ-НС. Він підкреслив, що фракція НУ-НС наполягає на тому, щоб в антикризовому пакеті і в змінах до бюджету були передбачені кошти для фінансування виборів до парламенту, оскільки «політичну кризу також потрібно розв’язувати». «Це зрозумілий оптимальний і конструктивний підхід», - сказав В.КИРИЛЕНКО. За його словами, також фракція НУ-НС виступає категорично проти того, щоб зменшувати розмір мінімальної заробітної плати і переглядати мінімальний прожитковий мінімум в бік його зменшення. За його словами, антикризові заходи не мають стосуватися обмеження надходжень для найменш захищених верств населення України.