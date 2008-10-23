Ющенко сподівається після виборів отримати «якісніший» парламент

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що наступний склад Верховної Ради буде значно якіснішим за попередній.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи у Житомирі перед делегатами IV з`їзду спеціалістів соціальної медицини та організаторів охорони здоров`я України.

Президент вкотре наголосив на непродуктивності та неефективності останнього складу парламенту.

Він зазначив, що згідно з угодою про коаліцію між «Нашою Україною» і БЮТ народні депутати мали ухвалити 245 законів. Однак, за словами В.ЮЩЕНКА, за 8 місяців, що проіснувала коаліція, було подано 45 законопроектів та ухвалено лише 11 з них.

Враховуючи це, Президент зазначив, що парламентська коаліція має бути більш функціональною і дієвою.

«Переконаний, що парламент наступний за своєю якістю, за своєю здатністю до пошуку компромісу буде вищий, ніж цей», - сказав В.ЮЩЕНКО.