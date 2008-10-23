Єхануров придумав, як без жертв Ющенку та Тимошенко догодити
У міноборони - антикризовий стан
У рамках вжиття заходів з подолання наслідків економічної кризи у Міністерстві оборони України припинили прийом працівників на вакантні посади.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ.
«Після засідання уряду я провів нараду, на якій було проаналізовано усі наявні вакантні посади у Міноборони. Відсьогодні військове відомство більше не приймає на роботу співробітників, хоча вакантних посад є досить багато», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ. Він додав, що йдеться саме про таку форму скорочення.
Разом з цим, Ю.ЄХАНУРОВ повідомив про плани ліквідувати один зі структурних підрозділів Міністерства оборони.
«Таким чином ми вийдемо на ті показники (20% скорочення апарату органів державної влади - УНІАН), про які говорив Президент і визначив уряд», - сказав Ю.ЄХАНУРОВ.