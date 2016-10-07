Геращенко розповів, коли розглянуть закон про "презумпцію правоти поліцейського"

Про це у кулуарах Верховної Ради розповів радник голови МВС, нардеп Антон Геращенко, передає Еспресо.TV.

Читайте такожАваков пояснив, що має на увазі під поняттям "презумпція правоти поліцейського"

"На наступному тижні буде розглянуто закон щодо "презумпції правоти поліцейського". На сьогодні поліцейський не може діяти на людину, яка не нападає на нього, але й не слухає його. Громадяни мають слухати і виконувати вимоги поліцейського. Вимоги не будуть жорсткими, але убезпечать поліцейського. Якщо громадянин вважає, що його права порушили - він пише одразу заяву", - сказав Геращенко.

Також він додав, що закон планують прийняти за основу та в цілому одразу.

Як повідомляв УНІАН, Аваков після вбивства у Дніпрі 24 вересня двох поліцейських заявляв, що запропонує на розгляд Верховної Ради законопроект про «презумпцію правоти поліцейського».

«Презумпція правоти поліцейського (спочатку підкорись - потім оскаржуй) – один з інструментів побудови системи колективної безпеки! До пакету законодавчих ініціатив щодо гарантування безпеки, що готується до внесення в парламент, МВС пропонуватиме парламентаріям імплементувати цю норму в законодавчому полі», - наголосив міністр.