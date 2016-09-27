У МВС про "презумпцію правоти поліцейського": не йдеться про написання "драконівського закону"

Про це заявив директор департаменту комунікацій МВС Артем Шевченко, передає 112 Україна.

"Щодо законодавчих ініціатив МВС, які, сподіваюсь, підтримує ГПУ, йдеться про певні норми змін у законі про Нацполіцію, які чітко унормують процес спілкування громадян і процес застосування сили щодо правопорушників. Нинішній закон і так детально їх прописує, але ми говоримо, що деякі норми варто впідпорядкувати, деякі посилити. Мова не йде про написання "драконівського закону", - заявив Шевченко.

Читайте такожАваков про вбивство патрульних у Дніпрі: злочинність кинула виклик керівництву країни і силовому блоку

Він зазначив, що "жодним чином говорити про "поліцейську державу" не можна".

Також речник МВС нагадав, що чинне законодавство дозволяє місцевій владі відкликати керівника територіального органу Нацполіції.

Раніше глава Аваков заявив, що Міністерство внутрішніх справ запропонує Верховній Раді законопроект про "презумпцію правоти поліцейського".