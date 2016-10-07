Порошенко не вітав Путіна з днем народження, про теплі слова від західних лідерів у Кремлі "поки не можуть сказати"
Президент України Петро Порошенко не вітав президента РФ Володимира Путіна з днем народження.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.
Він повідомив, що у Путіна сьогодні не заплановано офіційних заходів у зв'язку з днем народження, який він проведе з рідними, близькими та друзями.
«Крім того, у нього багато міжнародних телефонних розмов заплановано, багато привітань», - сказав Пєсков.
За його словами, пізніше буде оприлюднено зведену інформацію, але Путіна вже привітали колеги по СНД та інтеграційних процесах: у числі перших главу російської держави привітали президенти Казахстану, Узбекистану, Азербайджану і Таджикистану.
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Пєсков також уточнив, що в ході таких телефонних розмов також обговорюються двосторонні відносини.
Відповідаючи на запитання, хто привітав Путіна із західних лідерів, він сказав: «поки що не можу сказати, ми підготуємо зведену інформацію і надамо її».
Крім того, відповідаючи на запитання УНІАН, він зазначив, ніхто не дзвонив з Києва, щоб привітати Путіна з Днем народження.
Путіну 7 жовтня виповнилося 64 роки.