Нацрада пояснює, що не винищує телеканали, а бореться з контрабандою

У Національній раді з телебачення і радіомовлення спростовують заяви щодо винищення російської мови в Україні через заборону на ретрансляцію ряду російських телепрограм.

Про це заявив у авторській статті “Бути чи не бути... російським каналам в Україні?” перший заступник голови Нацради з телерадіомовлення Ігор КУРУС, що опублікована у тижневику "Дзеркало тижня".

За його словами, немає підстав говорити про "винищення російської мови в Україні", оскільки 65 із 83 іноземних телепрограм, рекомендованих Нацрадою для ретрансляції, — російськомовні.

"Для порівняння: сьогодні у кабельних мережах України загалом ретранслюється 155 іноземних та близько 90 українських програм", — зазначив І.КУРУС.

Порушуючи тему заборони Нацрадою ретрансляцію деяких телепрограм, він зауважив, що до переліку рекомендованих програм "поки що не потрапили ще 45 російських програм, а також 3 китайських, 2 білоруські, 3 англійських та по 1 телеканалу з Франції, Польщі, США, Грузії, Вірменії, Канади, Кореї та інших країн". За його словами, ці канали не потрапили до переліку з різних причин.

Водночас І.КУРУС закликав всіх зацікавлених осіб із проханням знизити емоційну напругу навколо питань ретрансляції, оскільки політизація цих питань здатна зменшити можливості для їх врегулювання фахівцями.

На його переконання, заяви про упереджене ставлення Нацради з питань телерадіомовлення до російської мови та російських телепрограм поширюються політиками, котрі прагнуть підвищити свій авторитет за рахунок дій Нацради.

"Ми не хочемо обмежувати наших громадян у доступі до інформації, але й не можемо допустити поширення в Україні контрабандних телепрограм, від чого потерпають вітчизняні телекомпанії, які дають робочі місця і сплачують податки", — наголосив І.КУРУС.

Як повідомляв УНІАН, Нацрада з телерадіомовлення рішенням від 1 жовтня зобов`язала кабельних операторів припинити ретрансляцію неадаптованих до законодавства України програм.

9 жовтня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що заборона на мовлення російських каналів на території України може негативно вплинути на російсько-українські відносини.