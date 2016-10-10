Турчинов: Росія сьогодні є головним фактором небезпеки як в Європі, так і в світі

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов під час спільного брифінгу з керівником Бюро національної безпеки Республіки Польща Павлом Солохом у понеділок у Києві.

«Сьогодні, коли ми бачимо: окупація Криму, війна на Донбасі, жорстокість і агресія російських військ в Сирії, перекидання наступальної ракетної зброї, яка здатна нести ядерний потенціал, до Калінінградського регіону – все це говорить про те, що Росія сьогодні є головним фактором небезпеки як в Європі, так і в світі. І в цьому питанні у нас немає розбіжностей», - сказав він.

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Турчинов нагадав, що Польща як і Україна висловила позицію щодо незаконності проведення виборів на території окупованого Криму.

Секретер РНБО також наголосив, що Польща активно підтримує позицію щодо продовження санкцій проти Росії, поки вона не припинить свою агресивну політику.