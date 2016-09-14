Росія збільшує кількість військової авіації на аеродромах біля кордонів України - Турчинов

Про це під час зустрічі з міністром закордонних справ Республіки Польща Вітольдом Ващиковскі заявив секретар РНБО Олександр Турчинов.

"Фактично Росія намагається заблокувати Мінський процес", - сказав секретар РНБО України, додавши, що крім військових провокацій на сході, спостерігається зміцнення військових баз на території РФ поблизу кордону з Україною, також "збільшується кількість військової авіації на аеродромах, які розташовані поблизу України".

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Крім того, під час зустрічі сторони обговорили поточну ситуацію в Україні та безпекову ситуацію в Європі, а також питання реформування сектору безпеки та оборони України.

Раніше Турчинов заявляв, що для України гостро стоїть проблема протиповітряної оборони.