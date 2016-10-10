Італійські депутати їдуть до окупованого Криму - у Раді застерігають від візиту

Як повідомляється на сайті Верховної Ради, про це заявив співголова міжпарламентської групи дружби Україна-Італія Сергій Алєксєєв, коментуючи інформацію про намір групи парламентаріїв чотирьох регіональних італійських парламентів відвідати Крим.

"Я глибоко стурбований інформацією про намір депутатів регіональних парламентів відвідати окупований Крим. Якщо ця інформація підтвердиться, то це буде грубим порушенням міжнародного права, що має бути засуджено не лише владою Італії та України, а й світовим співтовариством та міжнародними інституціями", - сказав Алєксєєв.

Народний депутат наголосив, що Автономна Республіка Крим є невід’ємною частиною території України, анексованою Російською Федерацією із застосуванням військових підрозділів та з порушенням основоположних принципів міжнародного права, дво- та багатосторонніх угод.

За його словами, світова спільнота, відстоюючи норми міжнародного права, ухвалила ряд резолюцій на підтримку територіальної цілісності України та невизнання кримського референдуму.

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"Останнім часом ситуація в окупованому Криму загострилася - Верховний суд Росії заборонив Меджліс кримськотатарського народу, що було визнано Freedom House підтвердженням масових репресій етнічних меншин. Тому подібний візит на півострів буде, фактично, означати схвалення цими депутатами такої політики Росії", - сказав Алєксєєв.

У Верховній Раді також нагадали про ухвалену нею постанову, якою парламент закликав міжнародне співтовариство запровадити персональні санкції проти так званих "суддів Верховного суду Республіки Крим" і суддів Верховного суду Росії за рішення про заборону Меджлісу кримськотатарського народу. Також український парламент звернувся до парламентських асамблей Ради Європи, ОБСЄ, НАТО і Європейського парламенту ухвалити відповідні резолюції із засудженням заборони Меджлісу.