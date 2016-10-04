Заборона Меджлісу відображає масове покарання кримських татар - МЗС Туреччини

Про це, як повідомляється на сайті Посольства Туреччини в Україні, заявив речник Міністерства закордонних справ Туреччини Танжу Більгіч, відповідаючи на питання щодо ухвалення рішення про заборону діяльності Меджлісу.

"Ухвалення Верховним судом Російської Федерації рішення щодо заборони, яке було прийняте після розгляду апеляції, було сприйнято із сумом", - йдеться у заяві.

"Дуже засмучує бажання піддати утискам такими засобами, які відображають поняття масового покарання кримських татар, які завжди висловлюють свої законні вимоги демократичними та мирними способами та не мають інших цілей, окрім продовження життя (в Криму), де вони вільно можуть висловлюватися в мирі та спокої», - наголошує речник турецького МЗС.

Також він додав, що Туреччина продовжуватиме підтримувати кримських татар, що потерпають внаслідок цих утисків.

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Як повідомляв УНІАН, 26 квітня 2016 року підконтрольний РФ так званий «Верховний суд Криму» визнав Меджліс кримськотатарського народу екстремістською організацією і заборонив його діяльність на території РФ.

Мін'юст РФ також включив Меджліс кримських татар до переліку організацій, діяльність яких припинена у зв'язку із здійсненням ними екстремістської діяльності.

29 вересня Верховний суд РФ визнав законною заборону Меджлісу кримськотатарського народу в тимчасово окупованому Криму.