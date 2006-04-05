Саддам Хусейн розсмішив прокурора у залі суду

Колишній президент Іраку Саддам Хусейн в залі суду прочитав вірш. З деякою затримкою процес транслює супутниковий телеканал "Аль-Арабія".

Під час виступу Саддама суддя відключив звук трансляції. Вірш почули тільки присутні в залі. Про його зміст можна судити по реакції прокурора, який засміявся після того, як Саддам закінчив читати.

В середу в Багдаді проходить чергове засідання суду над Хусейном і сімома його колишніми соратниками у справі про репресії проти жителів іракського села Ед-Дуджейль. Хусейн - єдиний з підсудних, котрий знаходиться в залі.

РІА "Новости"