Саддам Хусейн розсмішив прокурора у залі суду
17:40, 05 квітня 2006Політика
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У Багдаді проходить засідання суду над Хусейном і його соратниками
Колишній президент Іраку Саддам Хусейн в залі суду прочитав вірш. З деякою затримкою процес транслює супутниковий телеканал "Аль-Арабія".
Під час виступу Саддама суддя відключив звук трансляції. Вірш почули тільки присутні в залі. Про його зміст можна судити по реакції прокурора, який засміявся після того, як Саддам закінчив читати.
В середу в Багдаді проходить чергове засідання суду над Хусейном і сімома його колишніми соратниками у справі про репресії проти жителів іракського села Ед-Дуджейль. Хусейн - єдиний з підсудних, котрий знаходиться в залі.
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