Юлія Тимошенко: Безсмертний носитиме пиво Ринату Ахметову

Якщо союз “Нашої України” та “Регіонів” таки відбудеться, Блок Юлії Тимошенко піде в опозицію. Про це Тимошенко заявила в інтерв’ю “Газете по-киевски” (від 23 березня 2006 року). “Ще до голосування люди повинні знати про коаліційні плани блоків та партій, - сказала лідерка БЮТ.- Через 31 день, можливо, Роман Безсмертний уже носитиме пиво Ринату Ахметову з парламентського буфету” (Раніше Ющенко заявив, що відповість на запитання про союз із Януковичем через 31 день).

Тимошенко також підтвердила, що претендує на пост прем’єр-міністра в уряді, який формуватиме нова парламентська більшість (хоча прямо про це вона не сказала). “Я могла й досі бути прем’єр-міністром, домовитися з лідерами кланів не складно”, - заявила вона.

Тимошенко також назвала прізвища осіб із “Нашої України”, які готові єднатися з “Регіонами”. Це – Порошенко, Жванія, Червоненко, Мартиненко, Безсмертний, Третьяков.

На думку Тимошенко, до парламенту пройдуть шість партій (вона їх не назвала).