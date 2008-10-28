Річницю звільнення України від фашистів Тимошено відзначила з Турчиновим
10:11, 28 жовтня 2008Політика
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Церемонія відбулася зранку
Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО взяла участь у церемонії покладання квітів до могили Невідомого солдата з нагоди 64-ї річниці визволення України від фашистських загарбників.
Як передає кореспондент УНІАН, церемонія відбулася сьогодні зранку у Києві.
У церемонії також взяли участь перший віце-прем’єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ та інші представники українського уряду.
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