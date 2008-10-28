Гриценко каже, що його вже сватали чотири рази

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО заявляє, що зараз не працює над створенням політичної партії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комітету, таку заяву А.ГРИЦЕНКО зробив, відповідаючи на запитання журналістів.

«Я зараз не працюю над створенням політичної партії і свідомо відхилив уже чотири пропозиції очолити одну з існуючих партій», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Натомість, за його словами, він працює в іншому напрямі: «об‘єднання людей з різних партій або безпартійних, на принципах професійності, результативності в роботі, активної громадянської позиції, на принципах "здорового глузду", без вузькопартійних або надуманих ідеологічних кліше».

«Ви можете назвати серед існуючих 153 партій хоча б три-чотири з чіткою ідеологічною платформою? І я не можу, і не хочу витрачати на це час», - зазначив А.ГРИЦЕНКО.

На його переконання, об‘єднувати має інше – робота кожного на своїй ділянці, в рамках єдиної спільної мети.

«Такою метою я бачу: перше - підвищення стандартів та якості життя, і друге - безпека в широкому плані - людини, сім‘ї, домівки, довкілля, бізнесу (у кого він є), держави», - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, в інтерв`ю журналу «Фокус» (№ 42 від 17 жовтня 2008 року) А.ГРИЦЕНКО заявляв, що політична сила, з якою він планує взяти участь у дострокових парламентських виборах, боротиметься за третє місце на виборах.

На запитання про політсилу, з якою він планує піти на дострокові парламентські вибори, А.ГРИЦЕНКО зазначив, що «це буде нова політична сила». «Я не піду на вибори з жодною партією або блоком із нинішнього складу парламенту. Не бачу можливості реалізувати свій потенціал і своє бачення шляхів розвитку країни в умовах диктату», - сказав депутат.

При цьому політик не назвав імен своїх потенційних політичних партнерів. «Сьогодні їх не назву, оскільки переговорний процес не закінчено, а робити передчасні заяви без згоди партнерів вважаю неетичним. Як тільки домовимося – відразу про все дізнаєтесь: будуть названі й партії, що формують блок, і прізвища », – сказав А.ГРИЦЕНКО.