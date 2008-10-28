Сумнозвістного суддю покарали через указ Ющенка 2007р. про розпуск ВР?

Печерський районний суд Києва зупинив членство судді Володимира КОЛЕСНИЧЕНКА у Вищій раді юстиції за позовом голови Київського обласного адміністративного суду Сергія ШТОГУНА.

Про це сьогодні кореспонденту УНІАН повідомив представник позивача, адвокат Сергій ПЕТРАСКО.

Відповідним рішенням суду до вирішення позову по суті В.КОЛЕСНИЧЕНКУ заборонено брати участь у роботі Вищої ради юстиції.

С.ПЕТРАСКО наголосив, що позивач виходив з того, що В.КОЛЕСНИЧЕНКО склав присягу як член Вищої ради юстиції у парламенті, діяльність якого було призупинено указом Президента у 2007 році. За його словами, таким чином, жодна дія Секретаріату Президента не залишається безкарною, і особи, причетні до незаконних дій, сьогодні отримали адекватну судову оцінку.

«Якщо Вища рада юстиції буде ухвалювати рішення з урахуванням голосу КОЛЕСНИЧЕНКА, то усі рішення ВРЮ будуть оскаржені в судах як незаконні», - сказав С.ПЕТРАСКО.

Як повідомлялося, згідно з указами Президента України Віктора ЮЩЕНКА від 15 жовтня, Інна ОТРОШ була звільнена з посади голови Печерського райсуду Києва, а В.КОЛЕСНИЧЕНКО поновлений на цій посаді.

Разом з тим, 17 жовтня Рада суддів перепризначила І.ОТРОШ головою Печерського райсуду.