РНБО закликає припинити піар навколо "Фаїни" - заява

Рада національної безпеки та оборони України закликає припинити піар навколо звільнення екіпажу судна "Фаїна", зайняти єдину позицію щодо способів та форми завершення переговорів та підтримати політику Президента України щодо визволення заручників, за планом судновласника та інших учасників цього морського фрахту.

Як ідеться у переданій агентству УНІАН заяві прес-служби апарату РНБО України, "тероризм, здійснюваний морськими піратами, перетворився на чутливий і безпрецедентний виклик міжнародній безпеці. Він не тільки підриває свободу торгового судноплавства, але й несе серйозну загрозу встановленому світопорядку, життю та здоров’ю людей, здатен спровокувати гострі кризи в геополітичних басейнах. Він відкидає цивілізацію ХХІ століття в темні закутки середньовіччя".

Важливим моментом усвідомлення цього факту стало захоплення сомалійськими піратами судна «Фаїна» із переважно українським екіпажем та комерційним вантажем зброї на борту, власником якої є міністерство оборони Кенії, зазначають в РНБО. Аудит, проведений відомою міжнародною фірмою на минулому тижні, підтвердив легітимність і транспарентність цієї угоди.

Військово-морська ескадра коаліції під загрозою застосування сили унеможливлює будь-яку провокацію навколо військового вантажу, який може суттєво вплинути на політичний баланс інтересів Африканського Рогу. Сім бойових фрегатів НАТО, що вже підійшли до кризової акваторії, контрольованої піратами, готові спільними діями провести військову операцію при найменшій реальній загрозі життю команди «Фаїни», наголошується у заяві.

Президент України, РНБО, МЗС в щоденному режимі роблять все можливе і неможливе, аби якнайшвидше визволити з цього жахливого полону заручників. Організовано обнадійливий переговорний процес судновласника із головними координаторами піратів. При цьому всі процедури здійснюються без порушень зобов’язань держави перед міжнародною спільнотою в боротьбі з морським тероризмом. Залучено кваліфікованих і знаних міжнародних посередників, які реалізують єдину і головну вимогу Президента – якнайшвидше звільнити заручників шляхом викупу їх судновласником та не допустити неконтрольованої силової операції, заявляють в РНБО і підкреслюють, що «дипломатія» таких переговорів вимагає особливої витримки, політики збалансованості, відповідальності і непублічності.

"У зв’язку з об’єктивно існуючою готовністю військово-морських міжнародних сил і без санкції України розпочати в будь-який час силові дії із звільнення заручників, ситуація постійно перебуває в складному стані розвитку, в тому числі і для піратів, які намагаються використати її для тиску на судновласника і державу щодо сплати надмірної ціни викупу. Для цього іноді використовують жадібних до сенсацій іноземні засоби масової інформації, які розповсюджують заяви про готовність піратів до вбивства заручників, підриву судна, припинення забезпечення полонених їжею, водою, пальним, якщо негайно не будуть задоволені фінансові ультиматуми терористів. Сомалійськими піратами для шантажу судновласника активно реалізовуються ініціативи деяких парламентських політичних сил виділити значні кошти на звільнення заручників, необережні заяви окремих високопосадовців щодо законності продажу української зброї Кенії та намірів особисто викупити моряків", йдеться у заяві.

У РНБО закликають у цьому контексті "навчитися займати послідовну консолідовану позицію у таких гостровипробувальних для суспільства ситуаціях. Особливо це стосується тих, чиє слово вагомо впливає на його настрої і формує зовнішню позицію – українських політиків та окремих державних діячів, журналістів та експертів. Зараз вкрай важливо неупереджено підтримати дії судновласника в завершенні разом із найнятою посередницькою європейською компанією переговорів з піратами. Це принципова і необхідна умова, без якої переговори можуть бути зірвані".

"Разом з тим, в умовах неприйнятного для правової держави, нечесного і навіть небезпечного піару, який все більше розквітає псевдодемократією, в надзвичайно складних умовах намагання «очолити» окремими суб’єктами процес визволення заручників, судновласнику все ж вдалося переконати піратів в необхідності вести один переговорний процес з чітко визначеними уповноваженими особами. Це вивело переговори в завершальний, найбільш відповідальний і важкий цикл.

Разом з тим, продовження безвідповідального, з метою власної політичної реклами, посилення політичного протистояння втручання в цей процес політиків, деяких високопосадових осіб вже шкодить успішному вирішенню ситуації з судном «Фаїна» та його екіпажем. Дослідження експертів-журналістів, надруковані в солідних виданнях, з «єдино й істинно правильними» рекомендаціями та завданнями для державної влади, спецслужб, судновласника, мають сприяти довірі до дій Президента в цій ситуації, а не нарощувати паніку та закликати до ініціатив політтехнологів, що вже почали боротьбу в підготовці дочасних парламентських виборів.

Правда полягає в тому, що заручники живі і здорові. Їжа, вода, пальне є в необхідній кількості, хоча постійно існує загроза шантажу в цьому плані з боку піратів. Команда судна «Фаїна» тримається мужньо і живе вірою, надією на спасіння. Ми зобов’язані зробити для цього все можливе", заявляють у РНБО.

Тому, з метою забезпечення життя та здоров’я заручників, успішного завершення переговорів із ватажками піратів, РНБО звертається до усіх, хто відчуває себе відповідальним за долю екіпажу «Фаїни» – припинити будь-який піар навколо його звільнення, зайняти єдину позицію щодо способів та форми завершення переговорів та підтримати політику Президента України щодо визволення заручників, за планом судновласника та інших учасників цього морського фрахту.