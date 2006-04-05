Михайло Поживанов: соціалістам немає місця в помаранчевій коаліції

Народний депутат, член фракції Народного Руху України Михайло ПОЖИВАНОВ допускає створення у парламенті коаліції блоку “Наша Україна”, Блоку Юлії Тимошенко та окремих представників Партії регіонів.

Як сказав він кореспонденту УНІАН, раніше НРУ прийняв рішення про підтримку створення “помаранчевої” коаліції у складі “Нашої України”, БЮТ і СПУ.

Однак сам М.ПОЖИВАНОВ вважає, що “СПУ протягом останнього року багато шкоди зробила Україні”. Зокрема, він покладає на представників СПУ відповідальність за затягування вступу України до Світової організації торгівлі, за проблеми в агропромисловому комплексі, підвищення цін на продукти харчування.

За словами депутата, якщо ці явища будуть повторюватись, то СПУ немає місця в коаліції.

Відповідаючи на запитання, хто тоді має посісти місце соціалістів в коаліції, аби мати необхідні 226 голосів у парламенті, М.ПОЖИВАНОВ сказав, що “будь-який великий бізнес ніколи не був в опозиції до влади, при цьому бізнес зі сходу і півдня України зосереджений у Партії регіонів”.

“Я допускаю, що у вигляді індивідуального членства ці люди можуть перейти працювати до коаліції”, – сказав М.ПОЖИВАНОВ.