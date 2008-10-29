Постпред Росії при ООН вважає заяву МЗС України про Голодомор «непристойною»

Постійний представник РФ при ООН Віталій ЧУРКІН назвав заяву Міністерства закордонних справ України по Голодомору унікальним документом, в якому немає жодного правдивого речення.

"Воно цікаве тим, що буквально кожне положення в ньому, здавалося б, навіть найбезневинніше, - неправда", - сказав В.ЧУРКІН на брифінгу у вівторок, передає РІА Новости.

"Це по своєму унікальний дипломатичний документ: іноді буває одна перетримка, дві перетримки, тут - все, по суті, суперечить реальному стану справ", - заявив дипломат.

За його словами, не відповідає дійсності навіть перша фраза заяви українського МЗС від 23 жовтня, яка свідчить, що "Генеральний комітет ООН після гострих дебатів відклав ухвалення рекомендацій про включення до порядку денного нинішньої сесії Генеральної асамблеї питання про Голодомор 1932-1933 років".

"Навіть у цій вступній фразі міститься багато, м`яко кажучи, неточностей", - відзначив В.ЧУРКІН.

Так, сказав він, Генеральний комітет не міг відкласти ухвалення рекомендацій, оскільки саме засідання не відбулося - воно було зірване делегаціями США і Великої Британії при співучасті України.

Постпред привернув увагу до ще одного положення документа - про тиск, що чинить Росія, і шантаж, щоб не допустити включення розгляду питання про Голодомор на Генасамблеї, що суперечить Статуту ООН і правилам процедури Генасамблеї.

"Все це неточно і неправда. Процедури і правила Генеральної асамблеї абсолютно очевидні. У держави - члена ООН немає права просто поставити питання в повістку Генасамблеї - ці питання розглядає Генеральний комітет", - роз`яснив він.

Тому, відзначив В.ЧУРКІН, Росія, діючи через Генеральний комітет, повністю дотримується і Статуту ООН, правил і процедур Організації.

"Що стосується "тиску і шантажу", мені сказати особливо нічого", - зізнався В.ЧУРКІН, додавши, що Росія вела таку ж роботу в ООН, що і Україна, яка, зокрема, розсилала послання свого Президента.

"Я розумію, що вони (українські дипломати) розчаровані і, можливо, навіть роздратовані тим, що не вдається включити цю свою ініціативу до порядку денного Генасамблеї ООН, але хотілося б пригадати безсмертного російського і українського письменника Миколу Васильовича Гоголя і одного з його героїв, який говорив: "Воно, звичайно, Македонський герой, але навіщо ж стільці ламати?" - сказав дипломат, додавши: "За рамки пристойності не треба виходити навіть в нашій дипломатичній полеміці".

Як повідомляв УНІАН, 24 жовтня МЗС України розповсюдив заяву, в якій, зокрема, говориться, що Російська Федерація “шляхом тиску і шантажу” намагається позбавити Україну права винести на розгляд сесії Генеральної Асамблеї Організації Об`єднаних Націй питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

За інформацією прес-служби Міністерства закордонних справ України, 23 жовтня ц.р. орган Генеральної Асамблеї ООН – Генеральний комітет - після гострих дебатів відклав ухвалення рекомендації про включення до порядку денного нинішньої сесії Генеральної Асамблеї ООН питання про Голодомор 1932-1933 років в Україні.

“Російська Федерація, використовуючи важелі впливу постійного члена Ради Безпеки ООН, шляхом відвертого тиску і шантажу намагається позбавити державу-члена ООН права поставити важливе для неї питання до порядку денного ООН - найбільш представницької усесвітньої організації. Такі дії суперечать букві і духу Статуту ООН, а також правилам процедури Генеральної Асамблеї», - підкреслюють в МЗС України.

В українському зовнішньополітичному відомстві відзначають, що неконструктивна позиція Російської Федерації йде урозріз підходам світової спільноти в оцінках природи Голодомору. “Це відображено, зокрема, в одностайно прийнятій 23 жовтня 2008 року Європейським парламентом Резолюції по Голодомору 1932-1933 рр. в Україні. Цією Резолюцією Голодомор визнано «жахливим злочином проти українського народу» і «злочином проти людства». У документі Європарламенту також висловлені співчуття українському народу, який постраждав від Голодомору 1932-1933 рр. в Україні», - нагадує МЗС України.

Робота по включенню питання по Голодомору 1932-1933 рр. в Україні до порядку денного Генеральної Асамблеї ООН продовжується, відзначили в МЗС.