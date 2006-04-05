Черновецький повторить долю Косаківського?

Проти новообраного міського голови Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО буде задіяно сценарій по відстороненню його від влади, який одного разу уже спрацював щодо першого всенародно обраного мера столиці Леоніда КОСАКІВСЬКОГО.

Про це повідомив сьогодні на прес-конференції в агентстві УНІАН керівник Всеукраїнської програми “Розвиток громадянського суспільства”, член Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при Кабінеті Міністрів України Володимир ВОЛКОВ.

За його словами, кожного дня до нього надходить інформація з Київської міської ради та КМДА “про технології проведення даного сценарію”. В.ВОЛКОВ зауважив, що йдеться про порушення кримінальної справи нібито за підкуп Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИМ виборців. Також В.ВОЛКОВ наголосив, що планується створити у КМДА колегію, яка поквартально розглядатиме роботу нового міського голови. За його словами, все це робитиметься для дискредитації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.

На думку В.ВОЛКОВА, у Києві уже розгорнуто кампанію, яка має “вдарити по репутації” Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, зокрема, це стосується його релігійних поглядів. За його словами, “основний удар має припасти” по ньому як людині, яка є почесним президентом “ПравексБанку”. В.ВОЛКОВ зазначив, що уже розповсюджується інформація про те, що нібито “господарська сфера у “Правексі” не на вищому рівні, що висока плинність кадрів і є проблеми зі сплатою податків”. За його словами, це робиться для того, щоб провести паралель, ніби така ж складна буде ситуація і в Києві, якщо містом керуватиме Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

В.ВОЛКОВ звинувачує у розробці цього сценарію “київський клан”, який не хоче “допустити нову людину до крісла мера”. Він прогнозує, що до понеділка, 10 квітня, буде задіяно схему, яка поставить під сумнів результати виборів мера Києва. В.ВОЛКОВ вважає, що будуть звернення в суди щодо визнання результатів виборів недійсними.

Директор будівельної компанії “Південьміськбуд” Віктор САМОКИШ на прес-конференції звинуватив попереднє керівництво Києва у лобіюванні інтересів великих кампаній, “які підгодовували колишню міську владу” і були “в шоколаді”, а “інші компанії постійно мали якісь проблеми, починаючи з виділення ділянок для будівництва”. В.САМОКИШ висловив сподівання, що з приходом Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО на посаду мера ця ситуація зміниться і всі учасники будівельного ринку матимуть рівні умови для роботи.

В.ВОЛКОВ додав, що “київський клан буде дуже довго боротися за “солодке” місце у Києві”, зокрема, в будівельному бізнесі.