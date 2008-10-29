Наша Україна вимагає переголосувати за проект щодо фінансування виборів

Лідер фракції “Наша Україна – Народна самооборона” В’ячеслав КИРИЛЕНКО вимагає, щоб Верховна Рада повернулась до голосування за законопроект, яким передбачено фінансування позачергових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що «через хуліганські дії» народних депутатів із фракції БЮТ дві картки депутатів від НУ-НС були вилучені із системи голосування, а одна не спрацювала.

У відповідь на ці закиди лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО наголосив, що сьогоднішнє голосування за проект закону щодо виділення коштів на дострокові вибори показало, що вони не на часі.

«Це братовбивча війна, яка роз’єднає країну», - наголосив він.

На переконання лідера фракції БЮТ, Верховна Рада уже визначилась, і повернення до цього питання не може бути.

За словами І.КИРИЛЕНКА, заяви про те, «що щось не спрацювало, хтось до когось підбіг, - це все від лукавого, до цього повернення не буде».

Він закликав народних депутатів працювати в парламенті.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Верховна Рада України не підтримала законопроект «Про внесення змін до закону «Про державний бюджет України на 2008 рік» щодо фінансування позачергових виборів до парламенту, що був внесений народним депутатом Ксенією ЛЯПІНОЮ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).

Законопроект підтримали тільки 222 депутата, в тому числі 170 депутатів з Партії регіонів, 35 – із фракції НУ-НС та 17 – фракції Блоку Литвина. Депутати фракцій БЮТ та КПУ не підтримали цей проект закону.

Документ передбачав виділення з держбюджету 417,5 млн. грн. на проведення позачергових виборів до ВР.