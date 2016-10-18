У "НФ" обіцяють підтримати пакет основних реформ "Бальцеровича-Міклоша"

Про це заявив під час засідання парламенту у вівторок, 18 жовтня, керівник фракції Максим Бурбак.

Напрацьований план був представлений на засіданні фракції у понеділок співголовами Стратегічної групи радників Лешеком Бальцеровичем та Іваном Міклошем.

Як підкреслив Бурбак, реформатори "визнали, що два роки тому, коли була введена заборона експорту України до Росії, - це був великий удар, який викликав рецесію": "В цих важких обставинах була загроза краху і бюджету, і банківської системи. І завдяки політиці уряду Арсенія Яценюка цей крах не стався".

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"У цьому році починається повільне економічне зростання, яке може бути і повинно бути укріплене реформами, які не є болючими для суспільства. Ці реформи є болючими для груп інтересів, які захищають свої привілеї через депутатів, які сидять в цьому залі", - наголосив він.

"Але шляху назад немає. Реформи зупинити неможливо. Фракція "Народного фронту" буде підтримувати ініціативи, які йтимуть у продовження реформ уряду Яценюка, який взяв на себе тягар найскладніших і відповідальних рішень", - підкреслив Бурбак.

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У "НФ" нагадали, що план із прискорення реформ в Україні складається з найважливіших кроків, які необхідно здійснити для посилення фіскальної та фінансової стабільності України, зменшення корупції, пришвидшення розвитку середнього бізнесу, поліпшення структури і діяльності державного апарату. До пакету реформ входять пропозиції, що стосуються структури і процедур державного апарату: децентралізація, електронне адміністрування, реформа прокуратури та судової системи, антикорупція. Особливу увагу приділено, зокрема, публічним фінансам і структурним реформам, необхідним для зміцнення економічного зростання, зокрема приватизації, дерегуляції, демонополізації, реформі енергетичного сектору.