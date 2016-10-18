Обама: відносини з РФ сильно зосереджені на російській агресії, у тому числі в Грузії та Україні

Про це він сказав на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Маттео Ренці у Вашингтоні (трансляція прес-конференції здійснювалася на сайті Білого Дому).

Як нагадав Обама, коли він став президентом у 2008 році, до цього за попередньої адміністрації на чолі з Джоржем Бушем-молодшим Росія захопила в Грузії Абхазію та Південну Осетію, та створила там заморожений конфлікт.

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За словами американського президента, тоді Сполучені Штати намагалися ініціювати більш конструктивний шлях розвитку американсько-російських відносин, «визнаючи величезні відмінності та різні цінності, але також намагалися знайти способи, за яких ми би могли разом співпрацювати».

Зокрема, він згадав про підписання нового Договору про скорочення й обмеження стратегічних наступальних озброєнь, про сприяння вступу Росії до Світової організації торгівлі, а також згадав про співпрацю в умовах появи спільних глобальних викликів.

Обама також сказав, що після заміни Дмитра Медведєва Володимиром Путіним на посаді президента РФ у 2012 році, він зустрівся з Путіним і «знову обговорив шляхи, у яких ми би могли разом конструктивно співпрацювати».

У зв’язку з цим він наголосив, що проблема, яка постала у відносинах із РФ, «була дуже сильно зосереджена на російській агресії в деяких дуже специфічних районах по всьому світу». За його словами, Росія в Україні дотримувалася подібної поведінки, яку вона раніше продемонструвала в Грузії.

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«Навіть там ми намагалися бути посередником і співпрацювати з європейцями як посередники, щоб отримати Мінську угоду, яка би мирно врегулювала ті проблеми», – заявив Обама.

Говорячи про ситуацію в Сирії, президент США сказав, що мета перших зустрічей із Путіним полягала в тому, щоби висловити позицію, що «якщо Башар Асад збереже владу, зважаючи на його жорстокість щодо до власного населення, ви побачите громадянську війну, яка не принесе нічого доброго не тільки для сирійців, але й не принесе нічого доброго для будь-кого у світі».

«Замість того, щоби співпрацювати з нами, щоби спробувати розв’язати проблему, він подвоїв свою підтримку Асаду», – заявив Обама.

При цьому Обама сказав: «Ми вважаємо, що Росія є великою, важливою країною зі збройними силами, які поступаються тільки нашим силам. (Росія) повинна бути частиною рішення на світовій арені, а не частиною проблеми. Але її поведінка підірвала міжнародні норми та міжнародні правила у такий спосіб, що ми повинні робити на цьому акцент».