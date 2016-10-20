Путін підтвердив готовність розширити місію ОБСЄ на Донбасі

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві для преси, яку зробив президент РФ за підсумками переговорного процесу щодо врегулювання ситуації на Донбасі.

За його словами всі учасники зустрічі в «нормандському форматі» підтвердили, що в основі врегулювання на Донбасі повинні лежати Мінські угоди, і всі підтвердили свою прихильність цим домовленостям.

Читайте такожОлланд заявляє про велику кількість труднощів у питанні розведення військових сил на Донбасі

«Ми багато уваги приділили питанням безпеки і домовилися по цілому ряду позицій про те, що повинно бути зроблено найближчим часом в сенсі подальшого вирішення питань, пов'язаних з розведенням конфліктуючих сторін. Домовилися, що ми продовжимо вибір тих точок і тих місць на території, де можна буде продовжити цю роботу. У двох місцях цей відвід вже відбувся. Підтвердили, що ми готові розширити місію ОБСЄ в зоні відведення і в пунктах зберігання важкої техніки», - заявив він.

Також, за словами Путіна, в ході зустрічі було підтверджено продовження спільної роботи на політичному треку врегулювання. «У тому числі в плані остаточних домовленостей про порядок імплементації та введення в дію договору про особливий статус в окремих районах Луганської та Донецької областей, в «Луганській народній республіці» і «Донецькій народній республіці», - вважає президент РФ.

Читайте такожМеркель заявила про "певний прогрес" у переговорах з врегулювання конфлікту на Донбасі

«Ну і визначилися з деякими - на жаль, тільки з деякими - питаннями гуманітарного характеру. На жаль, тут багато чого досягти не вдалося, але висловили готовність вирішувати питання гуманітарного характеру. Тут, мабуть, просування наймінімальніше, оскільки пов'язано це було, перш за все, з організацією соціальних виплат, допомоги. Але, на жаль, тут прогресу поки немає жодного», - резюмував Путін.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Берліні завершилися переговори в "нормандському форматі" на рівні глав держав з метою вирішення ситуації на Сході України.

Зокрема, президент України Петро Порошенко на прес-конференції за підсумками переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні повідомив, що Росія підтримала необхідність введення збройної поліцейської місії ОБСЄ на Донбасі.