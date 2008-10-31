Ющенко хоче з’ясувати в КС, чи може він створювати та розганяти суди

До Конституційного Суду України 30 жовтня надійшло конституційне подання Президента України Віктора ЮЩЕНКА щодо офіційного тлумачення положень пункту 23 частини першої статті 106 Конституції України, за якими до повноважень Президента України віднесено утворення судів.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі КС.

Також КС отримав подання глави держави щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 4 статті 9, пунктів 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року № 3341-XII.

Згідно з Регламентом Конституційного Суду України, конституційні подання передані на вивчення до Секретаріату КС.