Кріль вважає, що Тимошенко мала б відправити Пинзеника в Стамбул

Лідер партії “Єдиний Центр” Ігор КРІЛЬ закликає уряд не критикувати Національний банк України, а спрямувати власні зусилля на підтримку гривні.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

«Нацбанк завжди був поза політикою, і не потрібно сьогодні його робити розмінною монетою у політичні грі», - заявив голова “Єдиного Центру”, коментуючи ініціативу БЮТ відправити голову НБУ Володимира СТЕЛЬМАХА у відставку.

І.КРІЛЬ зазначив, що курс гривні залежить від загальної фінансово-економічної ситуації в країні. Тому, на його думку, причини теперішніх його різких коливань також треба шукати і в політиці уряду. «Перед тим, як ставити питання про звільнення Володимира СТЕЛЬМАХА, Верховна Рада мала б також заслухати і економічно-фінансовий блок уряду, зокрема міністра фінансів», - зазначив І.КРІЛЬ.

Голова “Єдиного Центру” наголошує, що «прем‘єр-міністру замість пошуку винних необхідно було би забезпечити участь представників економічного блоку уряду у роботі Всесвітнього економічного форуму, що зараз проходить у Стамбулі».

«Як відомо, ключовою темою Форуму є пошук рецептів боротьби зі світовою економічною кризою. Більшість країн представлено на найвищому рівні, тому дивною позиція уряду, який фактично проігнорував цю подію», - підсумував І.КРІЛЬ.