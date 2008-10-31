Компартія не голосуватиме за антикризовий закон

Фракція Комуністичної партії України не підтримуватиме ухвалення в цілому проекту закону «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» .

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам заявив лідер фракції КПУ Петро СИМОНЕНКО.

«КПУ визначила позицію і не підтримуватиме такий ганебний закон», - сказав він.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що фракція КПУ голосувала за окремі поправки до цього законопроекту, які б суттєво могли його покращити.

Він зазначив, що цей закон не спрямований «на захист громадян і економіки».

П.СИМОНЕНКО підкреслив, що цей документ пропонується прийняти тільки на вимогу Міжнародного валютного фонду.