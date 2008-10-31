Депутати проголосували наступного тижня не збиратися

Наступного тижня народні депутати України працюватимуть в округах, а з 11 по 14 - в пленарному режимі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у постанові парламенту «Про внесення змін до Календарного плану роботи Верховної Ради України», за яку проголосувало 228 із 441 народного депутата, зареєстрованого у залі.

Згідно з постановою, наступного тижня - з 3 по 7 листопада - народні депутати України працюватимуть в округах, а з 11 по 14 листопада – у пленарному режимі.