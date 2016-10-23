Порошенко назвав умови, за яких можливе проведення місцевих виборів на Донбасі

Про це він повідомив в інтерв’ю українським телеканалам.

«Коли будуть вибори (на Донбасі – УНІАН)? Дві позиції: перша – виконані безпекові умови, друге – за це (закон про вибори в окремих районах Донецької та Луганської областей) проголосує парламент», – заявив він.

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«Спочатку треба створити безпекові умови, спочатку треба виконати безпекову частину домовленостей, спочатку треба забезпечити припинення вогню, відведення (озброєння), функціонування та доступ ОБСЄ, у тому числі й до кордону, спочатку треба забезпечити технічну перевірку, звільнення заручників, багато чого, і лише після цього ставити питання про затвердження законодавства про вибори», – наголосив президент.

«Спочатку безпековий компонент – потім політичний компонент», – підкреслив глава держави.

«Хіба ми боїмося вільних демократичних виборів на Донбасі? Ні, але ми маємо створити умови для цих виборів. На сьогодні і пані (федеральний канцлер Німеччини Ангела) Меркель і пан (міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер) Штайнмаєр і керівники багатьох держав ЄС сказали – зараз умов для виборів на Донбасі немає, і в цьому полягає підтримка позиції України», – додав Порошенко.