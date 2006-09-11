У США вшановують пам`ять загиблих під час терактів 11 вересня

На всій території США сьогодні пройдуть жалобні заходи, приурочені п`ятим роковинам терактів 11 вересня.

Президент США Джордж БУШ і його дружина Лора БУШ опустили два вінки з білих і червоних гвоздик і блакитних ірисів у два басейни, споруджені там, де стояли вежі-"близнюки" Всесвітнього торгового центру (ВТЦ), повідомляє ІТАР-ТАСС.

Потім подружжя взяло участь у поминальній службі в соборі Святого Павла, розташованому поблизу того місця, де стояли будівлі ВТЦ.

Траурні заходи в Нью-Йорку почнуться з хвилини мовчання о 08.46 за місцевим часом (15.46 за київським), коли п`ять років тому в один з хмарочосів Всесвітнього торгового центру врізався перший з викрадених терористами літаків.

На місці, де стояли вежі-"близнюки", буде зачитано список, у якому вказано імена 2749 загиблих під уламками цих будівель. Цього року список зачитають дружина чи чоловік і близькі друзі жертв терактів. Кожний з них вимовить 14 імен, а відтак передасть слово наступному. Всього в церемонії візьмуть участь 200 чоловік.

Оголошення імен буде ще тричі перервано хвилинами мовчання - на згадку про моменти, коли удару було піддано другий хмарочос, а потім палаючі вежі одна за одною впали додолу. У всіх храмах Нью-Йорка пройдуть поминальні служби про загиблих у результаті терактів 11 вересня 2001 року. Увечері після заходу сонця в небо зметнуться два промені прожекторів, які символізують зруйновані хмарочоси, передає NEWru.

У понеділок увечері Президент США виступить з Овального кабінету Білого дому з телевізійним зверненням до нації, приуроченим п`ятій річниці терактів 11 вересня.