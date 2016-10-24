В Україні заборонили показувати ще 11 фільмів та серіалів

Про це повідомила прес-служба відомства.

"На підставі висновків Експертної комісії з питань розповсюдження і демонстрування фільмів Держкіно України прийняло рішення відмовити у державній реєстрації та у видачі державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на х/ф "На краю безодні" (укр. виробництва) та т/с "Одного разу в Ростові" (виробництво РФ); т/с "Особиста справа" (виробництво РФ); т/с "Втеча 2" (виробництво РФ) та т/с "Руді", (виробництво РФ) як таким, що не відповідають вимогам чинного законодавства України, а саме ст.15-1 Закону України "Про кінематографію", - йдеться у повідомленні.

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Також Держкіно України анулювало державні посвідчення та скасувало державну реєстрацію на: х/ф "Пряники з картоплі" (виробництво РФ), х/ф "Марна жертва" (виробництво РФ), "Кохання Каті 1" (укр. виробництво), "Кохання Каті 2" (укр. виробництво); х/ф "Кохання без зайвих слів" (виробництво РФ) і на т/с "Несподівана радість" (виробництво РФ).

Ці фільми містять ознаки порушення чинного законодавства України, а саме ст.15-1 Закону України "Про кінематографію", пояснили у відомстві.