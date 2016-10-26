Столтенберг висловив готовність провести засідання Ради НАТО-Росія

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це він сказав перед початком дводенного засідання міністрів оборони країн-членів Альянсу.

"Зараз ми обговорюємо різні пропозиції щодо механізму зменшення ризиків, і ми готові провести нове засідання Ради Росія - НАТО для продовження цього обговорення", - заявив генсек НАТО.

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За словами Столтенберга, Альянс і Росія ведуть діалог з питань, пов'язаних зі "зменшенням ризиків та прозорістю військової діяльності вздовж наших кордонів".

"З того часу, як ми бачили значне збільшення військової діяльності як у морі, так і в небі, є потреба в механізмі запобігання нещасним випадкам, ми повинні запобігти тому, щоб вони ставалися, але якщо це станеться - гарантувати, що це не вийде з-під контролю і не створить реально небезпечну ситуацію", - наголосив Столтенберг.