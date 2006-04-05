Що негаразд з виборами київського мера. Пресс-конференція в УНІАН

В УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: “Правові аспекти виборчого процесу по виборах Київського міського голови 26 квітня 2006 року”. В прес-конференції візьмуть участь – голова Київського юридичного товариства Олег Березюк, член правління Інституту “Республіка “ Володимир Чемерис, президент громадської організації “Юридичний клуб” Микола Сірий (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).

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