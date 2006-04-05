«Економічні законопроекти для нової Верховної Ради”. Круглий стіл

Круглий стіл на тему: «Економічні законопроекти для нової Верховної Ради України». Організатор: дискусійний центр «Вища ЛІГА» (щоденне ділове видання «СЕЙЧАС»). Обговорюватимуться, зокрема, питання: які економічні законопроекти потребують першочергового розгляду парламентом?; чи варто очікувати кардинальних змін у податковому законодавстві?; що буде з приватизацією «Укртелекому» та іншими великими підприємствами? Чи буде продовжена практика перегляду результатів приватизаційних конкурсів? та інші .До участі запрошені – директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський; президент ЮФ «Грамацький і партнери» Ернест Грамацький; директор департаменту ЮФ «Салком» Олексій Кот; радник секретаря РНБОУ Віктор Скаршевський та інші (Прес-Центр ЛІГАБізнесІнформ, вул. Т. Шамрила, 23). Потрібна акредитація.