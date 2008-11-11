Регіоналам не вдалося вибити крісло з-під Яценюка

Верховна Рада України відмовилася включити до порядку денного питання про звільнення з посади голови парламенту Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосували 220 народних депутатів із 440, зареєстрованих у залі.

Не підтримали дану пропозицію фракції БЮТ і НУ-НС.

Це питання було поставлене на голосування самим А.ЯЦЕНЮКОМ після того, як голова регламентного комітету ВР Олександр ЄФРЕМОВ заявив, що комітет розглянув заяву спікера про звільнення і рекомендує розглянути її депутатам.

Зокрема, О.ЄФРЕМОВ нагадав, що заява голови ВР про відставку була написана два місяці тому і комітет розглянув її.

При цьому, за словами О.ЄФРЕМОВА, фракція Партії регіонів рекомендує провести голосування картками у сесійній залі, а не бюлетенями.

«Якщо, Арсеній Петрович, ви дійсно написали цю заяву, і немає жодних підводних каменів, то у вас немає підстав для того, щоб відмовити сесійній залі поставити це питання на голосування», - сказав депутат.