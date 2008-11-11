Депутати запросили Медведька, щоб з'ясувати, хто з них бандит

Верховна Рада України підтримала пропозицію запросити на завтрашнє пленарне засідання генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА для надання інформації щодо народних депутатів, які нібито причетні до контрабанди.

Як передає кореспондент УНІАН, «за» проголосували 412 народних депутатів із 441, зареєстрованих у залі.

Із пропозицією запросити генпрокурора до сесійної зали виступив заступник голови ВР Микола ТОМЕНКО.

За його словами, парламент зобов’язаний відреагувати «на телевізійні шоу, які ми бачимо другий тиждень в Україні, стосовно народних депутатів, які є системними бандитами».

М.ТОМЕНКО наголосив, що коли в. о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО робить такі заяви, то він має відповідати за них, і якщо вони не підтверджені відповідними рішеннями судів і прокуратури, то ВР має адекватно реагувати «на таке хамство».

За словами депутата, О.МЕДВЕДЬКО має надати інформацію, чи має Генпрокуратура докази стосовно протиправних дій народних депутатів.

«У разі, якщо генпрокурор нам доповість, що бодай по відношенню до одного народного депутата містяться такі докази, то ми невідкладно повинні почати процедуру розгляду зняття депутатської недоторканності. В разі, якщо такого немає, ми повинні відреагувати належним чином», - сказав М.ТОМЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 6 листопада т.в.о. голови СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав імена низки депутатів ВР, які, за даними СБУ, причетні до організованої злочинності.

Він , зокрема, заявив, що Служба безпеки задокументувала протиправну діяльність народного депутата Івана СІДЕЛЬНИКА (фракція БЮТ), внаслідок втручання якого у роботу суду відбулося рейдерське захоплення Дніпровського вагоноремонтного заводу (Сумська область).

Крім того, керівник СБУ повідомив про виявлення незаконного перерахування за кордон 35 млн. грн. на відшкодування ПДВ дніпропетровським банком "ФСБ" ("Фінансовий союз банк").

За його словами, на сьогодні СБУ встановлює осіб, які є засновниками цього банку. Як вдалося встановити на даний час, «фактичним власником 60% акцій цього банку через юридичних осіб є народний депутат АРУТЮНОВ (Гарегін АРУТЮНОВ, член фракції БЮТ – УНІАН)...», - зазначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Також В.НАЛИВАЙЧЕНКО заявив, що СБУ передала до Генпрокуратури матеріали для порушення справи стосовно народного депутата України Генадія МОСКАЛЯ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”).